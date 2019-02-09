مشاركة متميزة لهيئة مطار الشارقة في معرض التوظيف

المصدر: الشارقة - وام

اختتمت هيئة مطار الشارقة مشاركتها في المعرض الوطني للتوظيف الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 6 إلى 8 فبراير الجاري.

وتأتي مشاركة الهيئة في النسخة الـ21 من المعرض في إطار استراتيجيتها لدعم جهود التوطين وتعزيز المهارات الوطنية في قطاع الطيران من خلال تفعيل برامج توظيف الكوادر الإماراتية لمواكبة توجهات الدولة نحو رفع نسب التوطين.

وسعت هيئة مطار الشارقة خلال مشاركتها في المعرض إلى استقطاب الكفاءات الإماراتية.