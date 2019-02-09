«الأعلى للطاقة» يستعرض إنجازات 2018

المصدر: دبي - البيان

عقد المجلس الأعلى للطاقة في دبي اجتماعه الثالث والخمسين برئاسة سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة وحضر الاجتماع أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس وأعضاء المجلس كل من سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، ووليد سلمان، نائب رئيس لجنة دبي للطاقة النووية، وناصر بو شهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وفريديريك شيمين، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول.

وخلال الاجتماع استعرض سعيد محمد الطاير، المشاريع والبرامج التي تم إنجازها في عام 2018، والتي تأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبما يتماشى مع «المبادئ الثمانية للحكم في دبي» و«وثيقة الخمسين» التي أطلقها سموه، لتأسيس نظام شامل يضمن استدامة ازدهار دولة الإمارات العربية المتحدة ورفاهية شعبها.

وأكد أن المجلس يواصل جهوده لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى إنتاج 75% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة، وأن تكون دبي المدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم بحلول عام 2050.

وقال الطاير: «شملت الإنجازات زيادة إسهامات الطاقة الشمسية ضمن استراتيجية تنويع مصادر الطاقة في الإمارة، حيث يسير المجلس بخطى ثابتة نحو تحقيق الهدف المنشود لتوفير 7% من الطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة (الشمسية) بحلول عام 2020، حيث تم ترسية مشروعات إضافية لإنتاج الطاقة بنظام المنتج المستقل بقدرة 4000 ميغاوات منها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ».

مضيفاً: «حققنا زيادة في استخدام وسائل النقل الجماعي وزيادة أعداد سيارات الأجرة الهجينة، حيث يوجد أكثر من 4.100 مركبة هجينة وكهربائية تعمل حالياً في إمارة دبي، فضلاً عن أكثر من 200 محطة شحن للسيارات الكهربائية، كما نجحنا في خفض الانبعاثات الكربونية بمعدل 8.1 ملايين طن (14%) تماشياً مع استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى تحقيق وفورات في الكهرباء بلغت 4 تيراوات ساعة، ووفورات في المياه بلغت 5.9 مليارات جالون ».

نتائج

استعرض أحمد بطي المحيربي، نتائج تدقيق استهلاك الماء والكهرباء في المباني الحكومية وإصدار التوصيات للرصد وتقييم أداء المباني وتنفيذ إجراءات تأهيل المباني تماشياً مع متطلبات لائحة المباني الخضراء في إمارة دبي.