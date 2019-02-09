اللجنة العليا لمؤسسة زايد تعقد اجتماعها الدوري

المصدر: دبي - البيان

ترأس الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة زايد الدولية للبيئة، الاجتماع الدوري الأول للجنة هذا العام، بحضور نائبه أحمد محمد رفيع، والدكتور خالد أحمد عمر، والمهندس حمدان خليفة الشاعر، والمهندسة علياء الهرمودي، والدكتور عيسى عبد اللطيف.

وثمّن الدكتور بن فهد الجهود التي بذلتها اللجنة طيلة «عام زايد» محلياً ودولياً، مشيراً إلى أن مؤسسة «زايد» الدولية للبيئة التي تتشرف بحمل هذا الاسم، سعت منذ بداية «عام زايد» 2018 لتكون أول المبادرين لتسليط الضوء على إرث زايد الغني، خاصة في مجال عملها الذي يشمل كل مناحي البيئة، وكانت «منصة زايد الذكية الخضراء»، هي أولى مبادرات المؤسسة لعام زايد، وقد تم إطلاقها في الإمارات وكينيا وماليزيا والهند ورئاسة الأمم المتحدة في نيويورك.