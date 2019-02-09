«الدعم والإسناد» يبحث تقديم الخدمات للعمليات والبحث الجنائي

المصدر: دبي - البيان

ترأس اللواء محمد سعيد بخيت، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات في شرطة دبي، اجتماع قطاع الدعم والإسناد أحد القطاعات الأمنية الخاصة بتأمين فعاليات إكسبو 2020، والتي تضم أيضاً قطاعي «العمليات والبحث الجنائي»، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي.

وحضر الاجتماع العقيد عبد الناصر المطروشي ممثلاً عن الخدمة الوطنية والاحتياطية، والعقيد يوسف الحمادي من أمن المطارات، والأستاذ علي خليفة الغيث من لجنة معرض إكسبو، والمقدم صلاح المرزوقي منسق عام قطاع الدعم والإسناد، وممثلين عن الإدارة العامة للموارد البشرية والإدارة العامة للتدريب في شرطة دبي. وبحث المشاركون في الاجتماع تقديم الخدمات اللوجستية لقطاعي العمليات والبحث الجنائي إلى جانب بحث مشاركة منسبي الخدمة الوطنية والاحتياطية في دعم العمليات في مختلف القطاعات.