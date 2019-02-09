«الرقابة الغذائية» ينظم لقاء توعية مع مربي الثروة الحيوانية في العين

المصدر: العين - البيان

نظم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في مستشفى القطارة البيطري بمدينة العين، فعالية «مرحبا الساع»، بحضور عدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات وعدد من مربي الثروة الحيوانية، والتي تعد إحدى الملتقيات التي ينفذها الجهاز في مختلف مناطق الإمارة بهدف تعزيز التواصل بين الجهاز والمجتمع. وقال راشد محمد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الثروة الحيوانية إن هذه الفعاليات تعكس مدى اهتمام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بقطاع الثروة الحيوانية وتنميته وتطويره، والذي يعد دعامة رئيسية في دعم الاقتصاد الوطني المستدام من خلال تنويع مصادر الدخل.