تخريج دورتين بمعهد تدريب الشرطة في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

شهد العقيد عبدالله سيف المطروشي مدير الإدارة العامة للعمليات الشرطية بشرطة عجمان، وبحضور المقدم ناصر عبدالله عبيد رئيس قسم التدريب بمعهد تدريب الشرطة، حفل تخريج دورتين نظمهما المعهد في قاعة الإمارات بمبنى القيادة.

وكانت الدورة الأولى حول «التحقيق في البرامج الإلكترونية» بمشاركة 24 منتسباً من صف الضباط والأفراد من مختلف القيادات الشرطية التابعة لوزارة الداخلية، قدمها العقيد د. عبيد صالح حسن البلوشي، شرح خلالها كيفية التعرف على الجرائم الإلكترونية وأنواعها، ومهارات التحقيق في حيثياتها، كما تطرق إلى التطبيقات المستخدمة في الكشف عن هذا النوع من الجرائم والتعامل معها.

فيما تناولت الدورة الثانية «مهارات رجل المرور» بمشاركة 24 منتسباً من صف الضباط والأفراد المحليين.