منتدى المرأة في الحكومة يناقش مشاركة النساء بقيادة المنظمات الدولية

المصدر: دبي - البيان

تناقش القمة العالمية للحكومات من خلال «منتدى المرأة في الحكومة» المقام ضمن فعاليات دورتها السابعة التي تبدأ غداً عدداً من المحاور والموضوعات المتعلقة بمشاركة المرأة في القطاع الحكومي ونجاحها في إدارة وقيادة المنظمات والهيئات الدولية، كما يسلّط المنتدى الضوء على دور المرأة حول العالم في تنمية المجتمعات عبر مشاركتها في صنع القرار.

ويشارك في المنتدى الذي ستعقد جلساته خلال اليوم الثاني للقمة نخبة من المتحدثين من دولة الإمارات والعالم.

وأكدت مريم الحمادي مساعدة المدير العام للأداء والتميز الحكومي بمكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل أن دولة الإمارات بفضل رؤية وتشجيع قيادتها الرشيدة سطرت العديد من النجاحات في مجال تمكين المرأة في مختلف المجالات لاسيما مشاركاتها في القطاع الحكومي والحياة السياسية والنيابية، إضافة إلى تصدرها العديد من المؤشرات المعنية بمجال تمكين المرأة كمؤشر نصيب المرأة في قطاع التوظيف واحترام المرأة والمساواة بين الجنسين والتعليم ومحو الأمية إلى جانب مؤشرات عديدة أسهمت في رفع تنافسية دولة الإمارات ومكانتها العالمية في هذا المجال.

اعتزاز

وقالت الحمادي: «التجربة الإماراتية الرائدة في مجال إشراك المرأة في القطاع الحكومي وتمكينها من تبوؤ المواقع القيادية فيه تجربة تدعو للفخر والاعتزاز، حيث تضم حكومة الإمارات حالياً 9 وزيرات بنسبة تبلغ نحو 29.5% من التشكيل الوزاري وهي من أعلى النسب في المنطقة كما تمثل المرأة نحو 30% من العاملين في السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي وتعد نسبة تمثيلها في السلك الشرطي بالإمارات من أعلى النسب العالمية، كما تشغل المرأة نسبة 17% من أعضاء مجالس إدارة الجهات الحكومية الاتحادية وتمثل نحو 46.6% من سوق العمل في الدولة بصفة عامة وتشغل نسبة 66% من الكادر الوظيفي بالجهات الحكومية منهن 30% تشغلن مناصب قيادية و15% في وظائف تخصصية وأكاديمية.

وأضافت: إن طموحات قيادتنا الرشيدة للمرأة ودورها في المجتمع بما في ذلك تواجدها ومشاركتها في القطاع الحكومي لا تقف عند حدود.. ما تحقق من إنجازات في مجال تمكين المرأة وإعطائها الفرصة لتولي أعلى المناصب القيادية في الدولة مع استهداف أدوار وإسهامات أكبر للمرأة في مختلف ميادين العطاء بما في ذلك القطاع الحكومي وفق ما يتناسب مع قدراتها وهو ما أكده توجيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% اعتباراً من الدورة الانتخابية 2019 ومع هذه النسبة المرتفعة تصبح الإمارات في المركز الأول إقليمياً وستكون من أعلى النسب عالمياً في نسبة مشاركة المرأة في مجال التمثيل البرلماني وهو مثال على مدى الدعم الذي توليه الدولة للمرأة وحرصها على توفير البيئة الداعمة لها والتي تمكنها من القيام بدورها على الوجه الأكمل في خدمة مجتمعها ووطنها أسوة بالرجل.

نساء يقدن الأمم

ويناقش»منتدى المرأة في الحكومة«ضمن القمة العالمية للحكومات والتي ستنعقد جلساته ثاني أيام القمة العديد من الموضوعات الخاصة بقدرة المرأة التميز في العمل الحكومي جنباً إلى الرجل إذ تستعرض جلسة»النساء يقدن الأمم إلى المستقبل«المناصب الدولية التي تتبوأها المرأة في هذه المنظمة العالمية العريقة، وانخراطها ضمن منظومة العمل الأممية وقدرتها على تسطير إنجازات نوعية تضاف إلى رصيد هذه المنظمة سواء من خلال اللجان الداخلية، أو تصديها لملفات مهمة ومناصب قيادية أثبتت من خلالها المرأة أنها قادرة على العمل والإنجاز في مختلف المجالات، وتستضيف هذه الجلسة معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للعلوم المتقدمة وكامبل بار نائب رئيس جمهورية كوستاريكا وهيلين كلارك رئيسة الوزراء الـ37 - نيوزيلاندا.

إنجازات

كما يخصص المنتدى وتحت عنوان» المرأة والإدارة الحكومية«جلسة خاصة يستعرض من خلالها المتحدثون دور المرأة وما يمكن أن تضيفه من خلال إدارتها للدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية والفرص التي من الممكن أن تحصل عليها وكذلك الإنجازات التي حققتها الكثيرات ممن تصدين للعمل العام حول العالم.. كما تناقش الجلسة التحديات التي قد تواجه المرأة خلال قيامها بمهام عملها وكفية التغلب عليها من خلال التأهيل الجيد والتحلي بالمهارات اللازمة لشغل المناصب القيادية.. ويتحدث خلال جلسة»المرأة والإدارة الحكومية" معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء وماريا مانويل ليتاو ماركيز وزيرة شؤون الرئاسة والتحديث الإداري في جمهورية البرتغال، وجليم ديفس عمدة سانتا مونيكا في الولايات المتحدة الأمريكية، وسوزانا برييلوفك وزيرة الإدارة العامة مونتينيغرو.

تنمية

يخصص منتدى المرأة في الحكومة الجلسة الرابعة للحديث حول مشاركة المرأة في مجال التنمية الاجتماعية وتطوير السياسات الداعمة لهذا المجال وآفاق هذا الدور من خلال تنامي دور المرأة في المجتمع وارتفاع سقف مشاركتها في دفع مسيرة التنمية بشكل عام، ويتحدث في الجلسة معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، دولة الإمارات، ومتسي لارو، وزيرة شؤون الأسرة، جمهورية سيشل، وبينتو تشابي آدام تارو، وزيرة الشؤون الاجتماعية وتمويل المشاريع الصغيرة، جمهورية بنين.