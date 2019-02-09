شرطة دبي تنظم ورشة «الاستشراف الاستراتيجي ومستقبل الابتكار»

المصدر: دبي - البيان

نظم مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار بالتنسيق مع الإدارة العامة للتدريب في شرطة دبي، وبالتعاون مع الإدارة العامة للتميز والريادة والإدارة العامة للشؤون الإدارية، ورشة تدريبية بعنوان «الاستشراف الاستراتيجي ومستقبل الابتكار»، وذلك على مدار يومين في فندق رافلز دبي.

قيادات

وشهد مساعدو القائد العام لشرطة دبي ومديرو الإدارات العامة ومراكز الشرطة، ونوابهم ومديرو مكاتب التطوير المؤسسي، ورشة العمل التي قدمها العميد الدّكتور عبدالله عبد الرّحمن يوسف بن سلطان، مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، وأكد خلالها أن تعليمات اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي ركزت على ضرورة إتاحة الفرصة أمام الجميع للتعرف إلى الأساليب العلمية التي تخدم بشكل مباشر وعملي أداء العمل في تحقيق الأهداف الخاصة لشرطة دبي في استشراف المستقبل والابتكار، والتي تعتبر ركيزة مساندة في تحقيق الأهداف العامة لاستراتيجية القيادة العامة لشرطة دبي.

وأوضح العميد بن سلطان أنَّ الهدف من تنظيم هذه الورشة هو بيان عمليات التّحديث والتّطوير، والعمل على نقل الأفكار التطويرية من أجل تعميم أقصى استفادة ممكنة، من خلال التطبيقات العملية في مجال ربط العمليات الرئيسية للقيادة العامة لشرطة دبي بالأهداف الاستراتيجية.

منظومة

وتناولت ورشة العمل «منظومة محمد بن راشد للقيادة»، والتي تهدف إلى تطوير ثمانية كفاءات رئيسية، وهي: الاستشراف الاستراتيجي، والمواطنة العالمية، والتفكير الريادي، والشغف والالتزام وخلق القيّمة، إلى جانب التنوع والإشراك، والاهتمام بالإنسان أولاً، وأخيراً الفضول والمرونة.

وتطرقت إلى اعتماد مجلس الوزراء لنموذج الإمارات للقيادة الحكومية الذي يقوم على 3 محاور تتمثل في: «الروح القيادية، والنظرة المستقبلية، والإنجاز والتأثير».