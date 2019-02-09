«الموارد البشرية والتوطين» تطلق مشروع الباحث القانوني الذكي

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين ضمن حزمة مبادراتها المبتكرة مشروع «الباحث القانوني الذكي»، وذلك تزامناً مع مبادرة «شهر الإمارات للابتكار» الذي تشهده الدولة خلال شهر فبراير من كل عام.

ويرتكز مشروع «الباحث القانوني الذكي» على تمكين الباحثين القانونيين في الوزارة من الاطلاع على الشكاوى العمالية واعتماد الطلبات الواردة إليهم عن بُعد من مراكز الخدمة «توافق» دون الحاجة للتواجد في مقر العمل.

وقال أحمد الياسي مدير إدارة علاقات العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين إن إطلاق المشروع يأتي في إطار الخطة التشغيلية للوزارة وإدارة علاقات المتعاملين التي تستهدف إنجاز الخدمات بطريقة سهلة وميسرة وفقاً لأحدث النظم الذكية وطوال أيام الأسبوع وبما يوفر الجهد والوقت على المتعاملين.