«هيئة مطار الشارقة»: الابتكار نهج اعتمدناه للوصول إلى أفكار خلاقة

المصدر: الشارقة - وام

قال علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة إنه انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اعتمدت الهيئة الابتكار والإبداع نهجاً مؤسسياً، وقامت خلال السنوات الماضية بمضاعفة جهودها لابتكار حلول وخدمات جديدة في مختلف المرافق لتعزيز مكانة المطار على الخارطة العالمية ومواكبة التطورات التي يشهدها هذا القطاع الحيوي.

وأضاف في تصريح بمناسبة انطلاق فعاليات شهر الابتكار في إمارة الشارقة إن شهر الإمارات للابتكار - الذي تفتخر الهيئة برعايته في أسبوع الشارقة للابتكار - يجسد توجيهات القيادة الرشيدة في تحويل الابتكار إلى منهج وأسلوب حياة ويمثل فرصة لتعزيز الجهود من أجل الوصول إلى أفكار خلاقة.