افتتاح دراسة رواد الرهوط العاشرة في مركز الشارقة لعلوم الفضاء

المصدر: الشارقة - البيان

استضاف مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك بجامعة الشارقة افتتاح دراسة تأهيل رواد الرهوط، والذي نظمته عشائر الجوالة التابعة لعمادة شؤون الطلاب بجامعة الشارقة، بالتعاون مع جمعية كشافة الإمارات وبمشاركة أربع جامعات وهي جوالة جامعة الشارقة، وجوالة الجامعة القاسمية، وجوالة جامعة عجمان، وجوالة جامعة خليفة بأبوظبي.

يدرس فيها الطالب مختلف فنون الحياة الكشفية من تاريخ الحركة الكشفية وأهدافها ومبادئها وطريقتها والتقاليد الكشفية كالرحلة الخلوية والتخييم والإسعافات الأولية ومهارات استخدام الحبال والملاحة البرية (نظريا وعمليا)، وكذلك منهاج الجوالة وإشارات ورتب الجوالة وأساليب القيادة.

شهد حفل الافتتاح الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة والمدير العام لمركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك.