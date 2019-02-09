دبي تستضيف مؤتمر وينفوكس العالمي 21 الجاري

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة في دبي، وبدعم من جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية تستضيف دبي مؤتمر وينفوكوس العالمي الخامس عشر خلال الفترة من 21 إلى 24 فبراير في فندق لوميريديان دبي، بحضور أكثر من 600 طبيب وممرض واستشاري وفني من الدولة ودول الشرق الأوسط.

كما سيشارك في المؤتمر أكثر من 15 شركة من أهم شركات صناعة الأدوية والأجهزة الطبية المختصة بالموجات ما فوق الصوتية.

والمؤتمر سيجمع خبراء من جميع مجالات العناية الحرجة والمختصة بالموجات ما فوق الصوتية لمناقشة القضايا الأكثر حيوية وتحدياً، والتي تواجه طبيب اليوم، كما سيغطي المحتوى العلمي للمؤتمر مجموعة واسعة من الموضوعات في أدلة الطب القائم والبحوث في هذا المجال.