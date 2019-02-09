سعيد بن طحنون يحضر الاحتفال السنوي للنادي الهندي في العين

المصدر: العين-وام

حضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان ونفديب سينغ سوري سفير جمهورية الهند لدى الدولة أمس الاحتفال السنوي الذي ينظمه النادي الاجتماعي الهندي في مدينة العين.

وأكد في كلمة ألقاها بالاحتفال العلاقات المتميزة التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الصديقة.

وأشادت الجالية الهندية بما تحظى به من رعاية واهتمام وحسن معاملة من دولة الإمارات حكومة وشعباً.

وفي ختام الحفل تسلم الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان درعاً تذكارية من النادي.

حضر الحفل سالم بن محمد بالركاض العامري والدكتور جورج ماتيوس المستشار الطبي في ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال وجمع غفير من أبناء الجالية الهندية الصديقة.