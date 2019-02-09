مؤسسات في العين تطلق مبادرات إنسانية تستهدف العُمال

المصدر: العين ــ جميلة إسماعيل

أطلقت عدد من المؤسسات والجهات في منطقة العين الخضراء مجموعة مبادرات إنسانية تزامناً مع عام التسامح، والحرص في الوقت ذاته على مواكبة توجهات القيادة الرشيدة ودعم أعمال ومبادرات الخير ومنها تلك التي تستهدف عمال النظافة والبناء بتوزيع كسوة الشتاء عليهم.

وذلك لترسيخ قيم العطاء والإحسان، وتعزز روح المشاركة والتطوع. وفي هذا الإطار وبرعاية وحضور الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري نائب الأمين العام لمنظمة «إمسام» بالأمم المتحدة، نظم فريق سفراء الخير التطوعي مساء أمس، مبادرة «رحمة الشتاء»، والتي هدفت إلى توزيع الملابس الشتوية على أكثر من 450 عاملاً.

رحمة الشتاء

وقال الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري: «إن الخير والعطاء من أبرز سمات الشخصية الإماراتية التي تحرص دائما على أن يكون المجتمع متطوراً ومتحضراً، ويصبح شعب الإمارات من أسعد شعوب العالم. وسعدنا جداً إثر التفاعل الكبير في هذه المبادرة التي انطلقت تزامناً مع عام التسامح. فمثل هذه المبادرات جاءت نتاج ما غرسته فينا قيادتنا الرشيدة في حب عمل الخير وتقديم المساعدات للمحتاجين، وبذل العطاء في الأعمال الإنسانية والتطوعية ».

تم صباح أمس توزيع «كسوة الشتاء» على عدد من العمال في منطقة فلج هزاع، وذلك ضمن فعاليات مبادرة «ابتسامة» وتحت شعار «ابتسم ما دمت متسامحا»، تزامنا مع إطلاق عام التسامح 2019 بهدف تحقيق أهداف ورؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى ترسيخ جذور المحبة والتسامح، وإدخال البهجة والسعادة إلى نفوس الفئة العاملة في الأماكن العامة، وتعزيز ثقافة التسامح لدى الجميع.