200 مبتكر يعرضون 100 مشروع بـ " أبوظبي للعلوم "

المصدر: وام

تشهد فعالية " مبتكر 2019 " التي تنظمها دائرة التعليم والمعرفة ضمن مهرجان أبوظبي للعلوم المقام بمنطقة "ع البحر" في كورنيش العاصمة أبوظبي عرض 100 مشروع إبداعي لـ 200 مبتكر تبدأ أعمارهم من 13 عاما .

وتتيح " مبتكر " فرصة ثمينة لأفراد المجتمع للاطلاع على أبرز الابتكارات والإبداعات التي تخدم المجتمع من خلال مشاريع توفر حلولا ذكية يمكن الاستفادة منها في مجالات مختلفة ضمن خمس فئات هي " الفن والتصميم والتصنيع الرقمي والميكانيك وتعديل المحركات وعلم الروبوت والإلكترونيات والاستدامة وعلوم الحياة وعلوم الفضاء " .

وتشكل الفعالية منصة رئيسية للاحتفاء بالأفكار والمشاريع الإبداعية عبر إتاحة الفرصة للموهوبين في الدولة لتسليط الضوء على إبداعاتهم وإبراز مواهبهم الفريدة والمساهمة في نشر ثقافة الابتكار وتحقيق الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تسعى للوصول بمكانة دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم في مجال الابتكار .

وتستقطب مبتكر ذوي الاهتمامات المشتركة للتواصل فيما بينهم وعرض اختراعاتهم وابتكاراتهم للمجتمع على نطاق أوسع ويتنافس المبتكرون على إبراز مواهبهم وعرض مشاريعهم التي سيتم تقييمها حسب معايير تشمل الجودة والأصالة والإبداع ومدى التفاعل مع الفكرة المبتكرة وأثرها على المجتمع ويعرض المتسابقون ابتكاراتهم أمام لجنة التحكيم التي ستختار بدورها أفضل 6 مشاريع يتم تكريمها من قبل دائرة التعليم والمعرفة.

ومن المشاريع التي يتم عرضها وتسهم في الحفاظ على الموروث الإماراتي مشروع "الروبوت واليولة" الذي يهدف إلى نشر التراث الإماراتي باستخدام التكنولوجيا والروبوتات ومشروع "الخوذة الذكية" التي تساعد على التخفيف من الصداع والتوتر وزيادة التركيز وتحريك الرأس والدورة الدموية فيه.

ومن المشاريع المبتكرة التي تحافظ على حياة أفراد المجتمع وممتلكاتهم مشروع " منجد " الذي يقلل نسبة الوفيات والحرائق التي يسببها القابس الكهربائي حيث يحتوي المشروع على مستشعرات للحرارة والرطوبة والضوء تقوم بفصل القابس عن الكهرباء مباشرة فور حدوث أي خلل فيه ناتج عن الحرارة أو الرطوبة أو الضوء أما المشاريع التي تحافظ على البيئة والاستدامة فجاء مشروع " أحفورة " الذي يقوم بإعادة تدوير الورق في المكاتب والمنازل ليوفر مادة أولية يمكن من خلالها إبداع أشكال ثلاثية الأبعاد.

وعبر المبتكرون المشاركون عن سعادتهم الغامرة في التواجد والمشاركة في مبتكر 2019 وتوجهوا بالشكر لدائرة التعليم والمعرفة على إتاحة الفرصة لهم للمشاركة والتواجد وعرض ابتكاراتهم وإبداعاتهم على أفراد المجتمع مؤكدين أن مثل هذه المبادرات تسهم في خلق بيئة مناسبة للإبداع والتميز.

جدير بالذكر أن فعاليات مهرجان أبوظبي للعلوم 2019 متاحة لطلبة المدارس من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا وللجمهور من الساعة 4 عصرا وحتى 10 مساء خلال أيام الأسبوع ومن الساعة 2 حتى 10 مساء خلال عطلة نهاية الأسبوع في منطقة "ع البحر" في كورنيش مدينة أبوظبي حتى 9 فبراير الجاري بالإضافة إلى حديقة الجاهلي في مدينة العين وسيتي مول في منطقة الظفرة.