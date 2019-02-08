الطاير يكّرم الدفعة الثانية من خريجي برنامج "تمكين مع الهيئة"

المصدر: البيان الالكتروني

كرّم مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين بهيئة الطرق والمواصلات، الدفعة الثانية من خريجي برنامج "تمكين مع الهيئة" والبالغ عددهم 25 خريجاً وخريجة جامعيين، بواقع 23 مواطنة ومواطنين اثنين. ويأتي البرنامج ضمن مبادرات الهيئة في عام الخير التي سبق أن أعلنها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله)، حيث أسهم البرنامج في حصول عدد من الخريجين على وظائف ضمن كادر الهيئة بعد إتمامهم التدريبين النظري والعملي.

وقال الطاير: إن برنامج "تمكين مع الهيئة" يمثل إحدى ثمار مبادرات الهيئة الداعمة لعام الخير، حيث قامت الهيئة في إطار مسؤوليتها المجتمعية، باستحداث هذا البرنامج، لتدريب الخريجين والخريجات من أبناء وبنات الدولة ممن مرّ على تخرجهم عام دون التحاقهم بوظيفة، على أفضل ممارسات العمل الوظيفي والإداري، لتأهيلهم للدخول بثقة إلى سوق العمل، عبر مهارات تعزز قدرتهم على تولي مهام وظيفية وفق مجالاتهم الأكاديمية، الأمر الذي يعكس حرص الهيئة على لعب دور فعّال في توطين الوظائف، والدفع بكوادر مؤهلة إلى القطاعات الوظيفية.

وأكد الطاير أن هيئة الطرق والمواصلات تحرص دائماً على الالتزام بمسؤوليتها المجتمعية عبر تأهيل الكوادر الجامعية لسوق العمل لتحمل مسؤوليتها في عملية البناء والتنمية، موضحاً أن الهيئة وضعت ضمن غاياتها الاستراتيجية أن تكون الخيار الوظيفي الأول للموارد البشرية المؤهلة، من خلال زيادة القدرة التنافسية على استقطاب الكفاءات المهنية العالية.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج "تمكين مع الهيئة"، يرمي إلى تدريب الخريجين والخريجات الجامعيين من المواطنين لمدة 6 شهور ممن لم يلتحقوا بوظائف خلال عام على تخرجهم، وذلك لتأهيلهم على الانخراط في سوق العمل، وقد شارك منتسبي ومنتسبات البرنامج في ورش عمل تخصصية في المهارات السلوكية والإدارية، فضلا عن تدريبهم في مختلف قطاعات ومؤسسات الهيئة، لإكسابهم المزيد من الخبرات العملية.