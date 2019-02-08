قائد عام شرطة رأس الخيمة يفتتح مبنى إدارة شرطة المنافذ والمطارات

المصدر: رأس الخيمة- البيان

شهد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، وبحضور العميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد عام الشرطة والمديرين العامين، وعدد من مديري الدوائر الحكومية، حفل افتتاح مبنى إدارة شرطة المنافذ والمطارات التابع للقيادة.

وتفقد قائد عام شرطة رأس الخيمة المبنى الجديد الذي يتخذ من منطقة رأس الخيمة القديمة موقعاً استراتيجياً له، ثم قام بتكريم الشركاء الاستراتيجيين والداعمين لإنشاء المبنى وتأهيله.

وأكد القائد العام لشرطة رأس الخيمة بعد افتتاحه المبنى، أنه تم استحداثه وصُمم وفقاً لمواصفات هندسية عصرية تواكب التطوّر العمراني والحضاري الذي تشهده الإمارة بصفة خاصة.