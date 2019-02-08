«الاتحاد إسكو» تتعاون لتأسيس شركة لخدمات الطاقة في السعودية

المصدر: الرياض ـ وام

وقعت شركة «الاتحاد إسكو» أمس في الرياض اتفاقية شراكة مع شركة «رؤية للاستثمار» لتأسيس شركة لخدمات الطاقة لتوفير حلول وخدمات متكاملة للقطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية.

وتأتي هذه الخطوة في سبيل دعم هدف رؤية المملكة 2030 التي تعد الاستدامة وترشيد الطاقة وكفاءة استخدامها من مواضيعها الرئيسية وذلك للمساهمة في بناء اقتصاد مستدام.

وقع اتفاقية الشراكة سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لخدمات الطاقة «الاتحاد إسكو» ومحمد أبونيان رئيس مجلس إدارة شركة «رؤية للاستثمار» التي كانت تعرف سابقاً باسم «أكوا القابضة» وذلك في فندق ريتز كارلتون في الرياض.

وقال سعيد محمد الطاير: تترجم هذه الاتفاقية رؤية القيادة الرشيدة في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والعلاقات الأخوية بين البلدين، والدور الذي توليه القيادة الرشيدة لتعزيز أطر العمل الثنائية في جميع المجالات، وتحقيقاً للتكامل المثمر في جميع القطاعات الحيوية من خلال تضافر الجهود على جميع المستويات لدعم الأهداف الوطنية والإقليمية والمصالح المشتركة لتعزيز التنمية المستدامة.

وأضاف: نحن فخورون بتحالفنا مع رؤية للاستثمار للتعاون في مجال إعادة تأهيل المباني وغيرها من الجهود المرتبطة بقطاع كفاءة الطاقة، كما أننا ملتزمون بتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات وتعزيز الجهود المشتركة للمعنيين من أجل إنشاء سوق حيوي للتعاقد على أداء كفاءة الطاقة في المملكة العربية السعودية.

فخر

وقال أبونيان: نسعى من خلال شراكتنا مع الاتحاد إسكو إلى دفع عجلة مشاريع كفاءة الطاقة في المملكة العربية السعودية والمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة وكفاءة الطاقة لرؤية 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.. ونحن في رؤية للاستثمار في وضع مثالي يؤهلنا لدعم هذه الأهداف لما فيه صالح المملكة العربية السعودية وذلك بالتعاون مع الاتحاد إسكو.

وأكد علي الجاسم الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد إسكو» أن الشراكة مع «رؤية للاستثمار» ستسهم في إيجاد سوق حيوي لكفاءة الطاقة في المملكة العربية السعودية. وقال: باعتبارنا شركة رائدة في مجال كفاءة الطاقة نلتزم بتمكين قطاع التعاقد على كفاءة الطاقة في دبي، حيث قمنا بإعادة تأهيل أكثر من 2000 منشأة وتحقيق وفورات تصل نسبتها من 25 إلى 35% ما أدى إلى توفير أكثر من 88 جيجاوات من الكهرباء و246 مليون جالون من المياه بالإضافة للحد من انبعاثات 407 آلاف طن من ثاني أكسيد الكربون.

وقال المهندس إبراهيم الناصر الرئيس التنفيذي لشركة المشروع المشترك: نتطلع قدماً إلى بدء العمل بهذا المشروع من أجل الاستفادة من خبرات الشركتين المساهمتين فيه من أجل توفير حلول كفاءة الطاقة المتكاملة التي تقدم عرضاً مميزاً لعملائنا الكرام وتمكينهم بالتالي من تحقيق مستويات الكفاءة المطلوبة بما يضمن استمرارية قدرتهم التنافسية.

إنجاز

قال سعيد الطاير: إن شراكتنا مع رؤية للاستثمار تعد إنجازاً كبيراً بالنسبة لـ«الاتحاد إسكو»، حيث تأتي تماشياً مع استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز حضورنا الإقليمي واستكشاف فرص الأعمال المتاحة في دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة، كما تمثل أول مشروع مشترك لشركة الاتحاد إسكو خارج الإمارات.