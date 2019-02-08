هزاع بن زايد: قيمة إماراتية أصيلة

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شجرة الغاف شعاراً لعام التسامح يأتي ليرسّخ قيمة أساسية تحرص الإمارات على صونها، وهي جمع الناس على الخير والمودة والتآخي، قيمة إماراتية أصيلة رأيناها بأبهى صورها في لقاء الأخوة الإنسانية، وما نتج عنه من مبادرات تاريخية خلاقة، جاء ذلك في تدوينة لسموه على حسابه الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر».