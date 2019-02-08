715 ألف شجرة غاف إنتاج بـلدية دبي حتى نهاية 2018

المصدر: دبي ـ وائل نعيم

كشف المهندس طالب جلفار، المدير التنفيذي لقطاع خدمات البنية التحتية في بلدية دبي لـ«البيان» أنه تم الانتهاء من ترقيم 15 ألف شجرة غاف في دبي، وأن مشروع ترقيم هذه الأشجار مستمر، لافتاً إلى أن بلدية دبي زرعت نحو 50 ألف شجرة غاف في غابة مشرف ولديها خطة مستقبلية للتوسع في زراعة هذه الشجرة في الغابة ذاتها، حيث سيتم زراعة 30 ألف شجرة العام الجاري، ويبلغ إنتاج الغاف في مشاتل بلدية دبي حتى نهاية 2017 نحو 613 ألف شجرة وحتى نهاية العام الماضي 715 ألف شجرة، مشيراً إلى أن عدد أشجار الغاف التي تم نقلها نتيجة التأثر بمشاريع البنية التحتية حتى نهاية 2017 يبلغ 16 ألف شجرة.

وقال إن شجرة الغاف تنتشر بكثرة في منطقة الخوانيج «غابة مشرف» ثم في مشاريع البلدية التجميلية مثل شوارع: حتا، العوير، القدرة، مشيراً إلى أن بلدية دبي تولي اهتماماً كبيراً في موضوع إنتاج شتلات الغاف، وقد أنشأت مشتلاً في سيح السلم في 2005 متخصصاً في إنتاج أشجار البيئة المحلية من ضمنها شجرة الغاف يمتد على مساحة 3 هكتارات، وتبلغ طاقته الإنتاجية مليون شتلة سنوياً.

نقل

وأوضح أن بلدية دبي تقوم بنقل أشجار الغاف المعمرة التي تتأثر بمشاريع البنية الأساسية والخدمات ولا يمكن تفاديها لأنها تعترض مسارات تلك المشاريع وتقوم البلدية بزراعتها في أماكن أخرى، لافتاً إلى أنه يوجد في إمارة دبي أشجار غاف يزيد عمرها على 70 عاماً، ونجحت البلدية في نقلها إلى مواقع أخرى وتعدت نسبة النجاح 80%.

ثروة عظيمة

وبين جلفار أن شجرة الغاف واحدة من أكثر الأشجار البرية التي تتحمّل درجات الحرارة والجفاف الشديد، ويصل ارتفاعها إلى أكثر من 15 متراً، تعد هذه الأشجار ثروة عظيمة متعددة الفوائد وفي مقدمتها مكافحة التصحر، كما تدخل أخشابها في صناعة القوارب وبعض الأثاث المنزلي وفي صناعة الفحم، وتستعمل في تثبيت الكثبان الرملية وكمصدات للرياح على المدى الطويل وتستعمل كأشجار حرجية تحوط بها المدن الرئيسية كحزام أخضر، وتوفر الظل في الحدائق والساحات الشعبية وتصلح أن تزرع على جوانب الطرقات العامة كأشجار تجميل زراعي.

رقابة

وأشار طالب جلفار إلى أن بلدية دبي مسؤولة عن إدارة البنية الأساسية في الإمارة وقد أصدرت تشريعات تضمن سلامة المزروعات والمحافظة عليها منها على سبيل المثال لا الحصر، الأمر المحلي رقم 78 لسنة 1993، والأمر المحلي 113 لسنة 1997، والقرار التنظيمي رقم 12 لسنة 1998، وعينت البلدية مراقبين لحماية المزروعات من ضمنها أشجار الغاف ومنحتهم صلاحية الضبطية القضائية لتمكينهم في مجال عملهم. كما تنسق البلدية مع شرطة دبي على أساس تقديم التعاون المطلوب لدعم دور المراقبين الزراعيين وتم توفير الإرشادات والثقافة الزراعية للمواطنين فيما يتعلق بهذه الشجرة وفوائدها.