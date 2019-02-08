عائشة بن بشر: التسامح غرسة رعاها زايد

المصدر: دبي-البيان

قالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر مدير عام دبي الذكية: «التسامح في الإمارات، غرسة رعاها الوالد المؤسس، المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونمت غرسة التسامح، لتصبح وطناً يحتضن أكثر من 200 جنسية، اختاروا الإمارات، ولذلك، فإن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شجرة الغاف، هو خير تمثيل للتسامح بأسمى صوره. فمن رعى التسامح وغرسه قيمة وطنية، هو ذاته من حافظ على شجر الغاف، ورعاه، ليكون ثروة طبيعية وطنية، عدا عن المعاني التي تعكسها الشجرة، كمركز اجتماعي في تاريخنا».

وأضافت: «كم من صور للشيخ زايد، رحمه الله، ظهر فيها وهو يزرع هذه الشجرة، ويعتني بها، وهو واجب حملته قيادتنا حتى اليوم، فأصبحت الغاف من أهم رموز التقارب الاجتماعي، واجتماع الأهل والأصدقاء، وفي إمارات التسامح، شجر الغاف أفضل ما يجسّد معاني عام التسامح».