محمد الشرقي: الفجيرة تزخر بمواقع سياحية طبيعية وتاريخية

المصدر: الفجيرة-وام

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، على ضرورة الاهتمام بجميع المواقع السياحية الطبيعية والتاريخية، التي تزخر بها إمارة الفجيرة، مشدداً سموه على تأهيل كل المواقع، وتحسين الخدمات العامة فيها، بما يعكس أهميتها.

جاء ذلك خلال زيارة سموه لعدد من المناطق السياحية الطبيعية في إمارة الفجيرة، شملت حديقة الفجيرة للمغامرات، ومخيم الطويين، ومخيم ذا ريتريت بالبدية، ومحمية وادي الوريعة.

واطلع سموه على خطط تطوير هذه المواقع، وسير العمل في البنى التحتية التي يعكف مركز الفجيرة للمغامرات على إنشائها، ضمن برامج عمله الهادفة إلى إنشاء المسارات السياحية، وتوفير أماكن للتخييم، وإيجاد بيئة مناسبة لممارسة النشاطات والرياضات المتنوعة، ونشر ثقافة المغامرات.

وأشار سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، خلال جولته التفقدية، إلى أن إمارة الفجيرة تتمتع بجمال الطبيعة، الأمر الذي جعل منها موقعاً سياحياً متميزاً، داعياً الجهات الحكومية إلى دعم جهود مركز الفجيرة للمغامرات، لمواصلة العمل في هذه المواقع، وتأهيلها كمسارات سياحية، تستهدف تقديم تجربة فريدة لزوار الإمارة.