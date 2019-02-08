الاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان يختار ضاحي خلفان شخصية العام العالمية

المصدر: دبي ـ البيان

اختارت اللجنة التنفيذية للاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان، معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، شخصية العام العالمية، وذلك لدعمه الاتحاد منذ بدايته، وتوفير البيئة الآمنة لأعمال الاتحاد في دبي منذ تأسيسه.

شهادة

وتم تسليم معاليه شهادة من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد، بنادي ضباط الشرطة بدبي، وحضر حفل التسليم الدكتور عبد السلام المدني، الرئيس التنفيذي لـ«أيديك» دبي، والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان، والدكتور روبرت إدواب، المدير التنفيذي للاتحاد بمدينة نيويورك.

وتوجه معاليه بالشكر للجهة المنظمة، وأشاد بجهودها في نشر العلم والمعرفة.