عمار النعيمي يعزي في وفاة شيخة سعيد المهيري

المصدر: عجمان - وام

قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان واجب العزاء في وفاة المغفور لها شيخة سعيد بن عمير المهيري إلى نجلها عبدالعزيز ناصر أرحمة الشامسي وذويها وذلك بمجلس العزاء بمنطقة مشيرف في عجمان.

وقدم واجب العزاء إلى جانب الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية وعبدالله أمين الشرفاء المستشار بديوان الحاكم ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.

وأعرب سموه والشيوخ عن خالص تعازيهم ومواساتهم لأسرة الفقيدة وذويها وعائلتها، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.