حامد بن زايد يحضر زفاف نجلي محمد النيادي في العين

المصدر: العين - البيان

حضر سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد سيف سالم النيادي، بمناسبة زفاف نجليه سلطان إلى كريمة سيف عتيق الحميري، وأحمد إلى كريمة حميد عبد الله النيادي.

كما حضر الحفل، الذي أقيم بقاعة الاحتفالات في مركز العين للمؤتمرات، الشيخ أحمد بن ناصر بن زايد آل نهيان، والشيخ أحمد بن سرور الظاهري، رئيس المجلس البلدي في العين، ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، وحميد بن سعيد النيادي، مدير مكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة، ومعالي محمد بن سلطان الظاهري، وحمد بن سهيل الخييلي، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين وأعيان القبائل، ولفيف من الأهل والأصدقاء، وتخلل الحفل مشاركة الفرق التراثية والشعبية بالمناسبة.