مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية يستعرض مستجدات محطة براكة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية اجتماعه الأول للعام الحالي، حيث ناقش أداء وإنجازات الهيئة في عام 2018 وفقاً لخططها الاستراتيجية والتشغيلية، حيث تهدف الهيئة إلى ضمان الاستخدام الآمن والسلمي للطاقة النووية والأنشطة الإشعاعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكرم مجلس الإدارة موظفي الهيئة الذين فازوا بجوائز محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز حيث تم تكريم الدكتور وضاح الهنائي، أخصائي أول ملاءمة المواقع النووية في الهيئة والذي حصل على وسام رئيس مجلس الوزراء في مجال الوظائف المتخصصة، إضافة إلى تكريم محمد الحربي، أخصائي تفتيش، محطة براكة في الهيئة الحاصل على وسام رئيس مجلس الوزراء في المجال الميداني.