ولي عهد رأس الخيمة: شبابنا في سباق مع الزمن لخدمة الوطن

المصدر: رأس الخيمة - البيان

قال سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي بالإمارة «إننا على ثقة بأن الشباب عند مستوى توقعات القيادة وفي سباق مع الزمن لإظهار جدارتهم في مواجهة التحديات وخدمة الوطن، وسيكونون دائماً القوة الدافعة والطاقة المحركة لمسيرة التنمية المباركة وحماية المكتسبات الوطنية وتعزيز صدارة الدولة في الكثير من المؤشرات العالمية».

وأكد سموه بأن الشباب أثبتوا في مختلف ميادين ومجالات العمل امتلاكهم القدرات الخلاقة والإرادة الصلبة لإحداث التحولات المطلوبة وتعزيز فرص تحقيق استراتيجيات الدولة نحو المستقبل لصناعة قصص نتباهى بها في مختلف المحافل الدولية وعلى كافة الأصعدة، ونشيد في هذا السياق بالاهتمام اللامحدود والدعم المتواصل الذي تقدمه القيادة الرشيدة للانتقال بدور الشباب من النمط الثانوي القائم على المشاركة والمساندة المحدودة إلى الدور القيادي ليكونوا صناع قرار وإنجازات وأطراف أساسية في استشراف المستقبل ومصدر إلهام لأقرانهم من الشباب ونماذج مشرفة في المثابرة والعمل والابتكار وبناء الذات«.

وأضاف سموه»لا يسعنا في هذه المناسبة إلا وأن نبارك للأعضاء الجدد ونتمنى لمجلس الشباب بتشكيلته الجديدة كل التوفيق في إنجاز رسالته وتأدية مهامه والانطلاق بالعمل الشبابي إلى آفاق واعدة قوامها التمكين واستدامة التميز«.

جاء ذلك خلال إعلان المؤسسة الاتحادية للشباب والمجلس التنفيذي في إمارة رأس الخيمة عن تشكيل مجلس رأس الخيمة للشباب، الذراع التنفيذية لمجلس الإمارات للشباب في الإمارة، في خطوة لدعم جهود مجلس الإمارات للشباب في تحقيق أفضل تواصل مع كافة شرائح الشباب، ودعم طاقات الشباب وتمكينهم في مختلف القطاعات.

تثمين

ومن جانبها، ثمنت معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة الدولة للشباب رئيسة مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب: الشباب هم أساس التنمية وبناء المجتمع، وتمكن أهمية مجالس الشباب في كونها تشكل حلقة وصل تتيح لنا التفاعل وتعزز التواصل لإثراء خبراتهم وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، والتعرف على تطلعاتهم وبحث السبل لتحقيق آمالهم وطموحاتهم ليكونوا صناع غد أفضل وقادة المستقبل المشرق لدولتنا وأجيالنا القادمة.

وأضافت معاليها: اليوم ومن خلال تشكيل مجلس شباب رأس الخيمة، سنواصل مسيرة العمل لتحقيق رؤية قيادتنا وتوجهات حكومتنا الهادفة إلى تمكين الشباب في إمارة رأس الخيمة، والعمل على توفير البيئة المناسبة التي تمكنهم من توظيف قدراتهم لخدمة مجتمعاتهم، وذلك بالاستفادة من طاقات جديدة وبالاعتماد على أفكار إبداعية أخرى لتضاف إلى سجل النجاحات ومسيرة الإنجازات التي حققها المجلس بدوراته السابقة.

طموحات

ومن جهته، قال الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي في رأس الخيمة تبدأ دورة جديدة لمجلس شباب رأس الخيمة بعناصر شبابية متوقدة تتطلع إلى رفع سقف الطموحات وتبني على إنجازات المجالس السابقة وتعزز من مسيرة العمل الشبابي، وإن منظومة المشاركة الشبابية في صنع مستقبل الإمارات وتحقيق مئوية الاتحاد تسير ضمن خطوات مدروسة ومنهجية عمل رائدة، كيف لا ونحن نرى التطورات في هيكلية هذه المنظومة وآلية عملها وإطار علاقاتها.

وأضاف الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة»إن مجالس الشباب لم تعد منصات لتبادل الآراء والأفكار فقط بل أصبحت ميدانا للتنافس على ابتكار أفضل المبادرات وبرامج العمل وترجمتها إلى مخرجات نوعية تصب في تعزيز الحضور الشبابي على الساحتين المحلية والعالمية، ونشيد في هذا السياق بالدعم القيادي لتعزيز دور الشباب في خدمة الوطن والجهود التي تبذلها وزارة شؤون الشباب في الارتقاء بمعايير العمل الشبابي لتحقيق الصدارة والريادة العالمية".

وتهدف المجالس المحلية للشباب إلى تحقيق المواءمة مع توجهات الحكومة الاتحادية، و«مجلس الإمارات للشباب»، وإيجاد منصة للتواصل بين الشباب والجهات الحكومية والخاصة في الإمارة، والتواصل مع الشباب للتعرف إلى طموحاتهم والتحديات التي قد تواجه مستقبلهم، وتطوير مبادرات ومشاريع تهدف إلى تحقيق طموحاتهم واحتياجاتهم وتعزيز العمل الشبابي في كل إمارة، من خلال ترجمة الأجندة الوطنية للشباب إلى مبادرات على أرض الواقع، بالتعاون مع المجالس التنفيذية في كل إمارة، حيث سيعمل أعضاء المجالس المحلية على وضع السياسات المبنية على أفضل الدراسات العالمية لتمكين الشباب، فيما سيتم إشراك الشباب في تنفيذ تلك المبادرات.

ويضم مجلس رأس الخيمة للشباب في دورته الجديدة نخبة من شباب الإمارة، وهم:

أماني ثويني ربيعة المنصوري وأنوار حمد سالم سبيت الشامسي وشماء حمدون محمد سعيد حمدون صمصوم النقبي وعبدالعزيز إبراهيم أحمد إبراهيم بوقفل الياسي وفاطمة موسى علي حسن البلوشي ومحمد جاسم أحمد جاسم الجلاف الزعابي وهند عبدالرحمن صقر الزعابي.