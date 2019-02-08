محمد بن سعود: من واجبنا توفير الخدمات لأصحاب الهمم

المصدر: رأس الخيمة - وام - أحمد أبوالفتوح

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة أهمية تعزيز وترسيخ مفهوم الابتكار لتحسين جودة الحياة، خاصة بالنسبة لأصحاب الهمم، قائلاً: إن من واجبنا تجاههم تحقيق الدمج الشامل والمتكامل وتوفير الخدمات اللازمة لهم كما ينعم بها سواهم، آخذين بعين الاعتبار أن الاهتمام بالبيئة المؤهلة لأصحاب الهمم جزء لا يتجزأ من مسيرة تنموية شاملة في دولة الإمارات.

جاء ذلك خلال حضوره أمس إطلاق مبادرة «حديقة الجميع» في حديقة صقر برأس الخيمة الصديقة لأصحاب الهمم بألعابها ومرافقها المتكاملة، بحضور معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع.

جهود

وأثنى سموه على جهود وزارة تنمية المجتمع في هذا الخصوص ومبادرتها في توفير حديقة للجميع صديقة لأصحاب الهمم في رأس الخيمة ودور هذا الإنجاز المجتمعي في تمكين أصحاب الهمم معنوياً وأثره المحفز والممتد على باقي المرافق الخدمية والعامة في الإمارة وعلى مستوى الدولة.

من جانبها قالت معالي حصة بوحميد وزيرة تنمية المجتمع: إن احتفاء دولة الإمارات بشهر الابتكار يدفعنا جميعاً للبحث عن مخارج ذكية ونوعية متطورة ومبتكرة بهمة تخدم المجتمع بكافة فئاته وتحقق ثنائية السعادة والرفاهية وتواكب مسيرة الدولة وطموحها المستحق في بلوغ الريادة والمنافسة عالمياً في مختلف المجالات.

وأضافت: إن «حديقة الجميع» الصديقة لأصحاب الهمم تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتمكين أصحاب الهمم تؤطر عمل الوزارة في جانب تأهيل أبنائنا أصحاب الهمم وتوفير كافة الظروف والمتطلبات الحيوية التي تمكنهم من عيش الدمج الكامل والإحساس بالتمكين بكافة حواسهم.. لافتة إلى «كود الإمارات للبيئة المؤهلة» الذي اعتمده مجلس الوزراء مؤخراً والهادف إلى توفير بنية تحتية صلبة ومرافق عامة متكاملة وصديقة للجميع وفي هذا الإطار يأتي إنجاز «حديقة الجميع» لأصحاب الهمم في رأس الخيمة.

وقالت إن حديقة صقر في رأس الخيمة «حديقة الجميع» تعد واحدة من أكبر وأبرز الحدائق على مستوى الإمارة وهي اليوم تفتح أبوابها لأصحاب الهمم مزودة بمرافق وألعاب صديقة للجميع.

وتقدمت معالي الوزيرة بالشكر لإدارة حديقة صقر على تعاونها المطلق وإبداء الرغبة المشتركة للتوسع مستقبلاً وتحفيز الابتكار في نوعية الألعاب المتخصصة لأصحاب الهمم وتعميم المشروع في جميع حدائق الدولة مؤكدة معاليها أهمية التطوير الدائم للفكرة والتوسع بها.

حضر الفعالية الشيخ عبدالله بن حميد القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والشيخ أرحمه بن سعود القاسمي مدير القسم الإعلامي بمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة ورؤساء ومديرو الدوائر المحلية وعدد من المسؤولين.

حديقة متكاملة

وأوضح المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن الدائرة أنجزت مشروع «حديقة الجميع» ضمن المشروع التطويري لحديقة صقر العامة وتحويلها إلى حديقة شاملة «ترفيهية رياضية تعليمية»، من خلال رفع كفاءة البنية التحتية وجميع مرافقها لتلائم احتياجات أصحاب الهمم، مع التأكيد على معايير الأمن والسلامة.

كفاءة

أشار المهندس أحمد الحمادي إلى أن مشروع تطوير حديقة صقر العامة برأس الخيمة تضمن إنجاز المسجد للرجال الجديد داخل حديقة صقر وافتتاحه رسمياً اليوم الجمعة وأداء الصلاة فيه، وتخصيص المسجد الثاني للنساء، حيث تم الانتهاء من جميع أعمال التطوير ورفع كفاءة المرافق في المسجدين لتلائم فئة أصحاب الهمم، ويتضمن المشروع رفع استيعاب مواقف المركبات داخل وخارج الحديقة إلى 1700 موقف.