إعلان الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي لعام 2019

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

أعلن أمس خلال مؤتمر صحفي بفندق قصر الإمارات في أبوظبي أسماء الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدورتها الحادية عشرة 2019، والتي اعتمدت من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة، ضمن فئات الجائزة الخمس.

وأعلن الدكتور عبدالوهاب زايد، أمين عام الجائزة، أن جائزة فئة الدراسات المتميزة والتكنولوجيا الحديثة منحت مناصفة بين دراسة: الجينوم الخاص بجنس «السرمق» المتمثل بنبات الكينوا مقدم من الدكتور مارك ألفريد تستر في قسم العلوم والهندسة البيولوجية والبيئية جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية المملكة العربية السعودية، ودراسة استخدام التقانات الحيوية لتحديد الجنس عند نخيل التمر المقدم من الدكتورة هدي بدري محمد علي جمهورية ألمانيا الاتحادية.

كما قدمت الجائزة مناصفة في فئة المشاريع التنموية والإنتاجية الرائدة بين: شركة Desert Fruit جمهورية ناميبيا، وشركة SAHAM AGRI بالمملكة المغربية وفاز عن فئة الابتكارات الرائدة والمتطورة لخدمة القطاع الزراعي شركة غروازيس والشجرة الحل نمو أفضل ومياه وتكلفة أقل في هولندا، بينما فاز عن فئة الشخصية المتميزة في مجال النخيل والتمر والابتكار الزراعي مناصفة بين: الدكتور عبدالباسط عودة إبراهيم ـ الجمهورية العراقية، والدكتور جوليان شرودر ـ الولايات المتحدة الأمريكية.

وفاز في جائزة المزارع المتميز والمزارع المبتكر في الدورة الثالثة عن فئة المزارع الصغيرة بالمركز الأول الشيخة عنود بنت راشد بن أحمد المعلا، وبالمركز الثاني سعيد عبدالله جمعة بهارون آل علي، وفي فئة المزارع المتوسطة فاز بالمركز الأول سعيد عبدالله حسن بن القديم الحبسي، والمركز الثاني: حمد الحر راشد الحر السويدي، وفي فئة المزارع فوق المتوسطة فاز بالمركز الأول خليفة عبدالله خميس محمد المزروعي، وبالمركز الثاني محمد سعيد سالم جاعد القبيسي وعن فئة المزارع الكبيرة فاز بالمركز الأول سلطان سعيد محد سلطان العرياني وبالمركز الثاني محمد علي مرشد المرر.

وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، عن تقديره للرعاية السامية التي تلقاها الجائزة من القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتقدير سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ما دفع الجائزة قدماً كي تتبوأ موقعها الريادي الذي وصلت إليه على المستويين العربي والدولي، وساهم في تعزيز دور الإمارات في خدمة الشجرة المباركة والابتكار الزراعي حول العالم.

وأضاف الأمين العام أن الجائزة خَطَتْ ومنذ انطلاقتها خطوات كبيرة، بمباركة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتشرفت بأن حملت اسم سموه، وهذا ما ألقى على عاتقنا مسؤولية كبيرة للانطلاق نحو آفاق أوسع، وتحقيق الريادة لتصبح الجائزة الأولى من نوعها على مستوى العالم.

وأكد أن النجاح الكبير والنقلة النوعية التي حققتها الجائزة جاء بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والدعم المستمر من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. ومتابعة معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة.

استقطاب

من جانبه، أشار الدكتور حميد ساعد الكعبي، عضو مجلس الأمناء، إلى أن جائزة المزارع المتميز والمزارع المبتكر التي تنظمها الأمانة العامة للجائزة بالتعاون مع شركة الفوعة، قد استقطبت خلال دورتها الثانية نخبة من أصحاب المزارع المتميزين على مستوى الدولة بلغ عددهم 34 مزارعاً ممن لديهم أفضل وأجود مزارع النخيل بدولة الإمارات تركزت منافساتهم ضمن 4 فئات هي: فئة المزارع الصغيرة، والمتوسطة، والفوق متوسطة، والكبيرة، بالإضافة إلى فئة الابتكار الزراعي.

كما أشار سعادة مسلم عبيد بالخالص العامري، الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة، إلى أهمية جائزة المزارع المتميز في دعم وتحفيز المزارع الإماراتي من أجل تطوير الخدمات الزراعية وتحسين التمور الإماراتية وتعزيز التنافسية على المستوى المحلي والدولي. وأثنى على الإخوة الفائزين المتميزين في زراعة النخيل وإنتاج التمور على مستوى الإمارات.