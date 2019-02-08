محاكم دبي تشكّل مجلساً لإسعاد المحامين

المصدر: دبي- البيان

شكّل طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي مجلساً لإسعاد المحامين في محاكم دبي، برئاسة عبد الله الرّيس مدير إدارة إسعاد المتعاملين، وذلك لتعزيز أُصر التعاون والتنسيق بين محاكم دبي وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين بشأن تنظيم وإعداد البرامج والمشاريع الفاعلة، التي تخص أجندة السعادة للمحامين والقانونيين.

وأشار عبد الله الريس رئيس مجلس إسعاد المحامين، إلى أنه حيث تم عقد أول اجتماع لمجلس إسعاد المحامين بحضور أعضاء المجلس من موظفي محاكم دبي والمحامين الممثلين عن جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، حيث تم خلال الاجتماع شرح أهداف تشكيل المجلس، وتم طرح العديد من الأفكار التي من شأنها المساهمة في رفع نسبة سعادة المحامين في محاكم دبي.