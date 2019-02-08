صحة دبي تستضيف مؤتمر الكلية الأمريكية لعلم الأمراض

المصدر: دبي - البيان

افتتح الدكتور يونس كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية بهيئة الصحة بدبي، مؤتمر «الاعتماد الدولي وأفضل الممارسات في علم الطب المخبري»، الذي نظمته هيئة الصحة بدبي، بالتعاون مع الكلية الأمريكية لعلم الأمراض مطلع الأسبوع الجاري بحضور الدكتور باتريك جادبي رئيس الكلية الأمريكية لعلم الأمراض ونخبة من المتحدثين العالميين والمحليين، لمناقشة آخر المستجدات العالمية في مجال الرعاية التشخيصية المخبرية ذات الكفاءة والجودة العالية.

وأكد الدكتور يونس كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة الرعاية الصحية أهمية المؤتمر العلمي، الذي يأتي تماشياً مع استراتيجية هيئة الصحة بدبي في تحسين الكفاءة في الرعاية الصحية، وتوفير الخدمات المتميزة وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية وبكوادر طبية وفنية متخصصة ومدربة في مجال طب المختبرات.

ومن جانبها أكدت الدكتورة فريدة الخاجة، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض بهيئة الصحة بدبي على حرص الهيئة وجهودها المستمرة للارتقاء بمستوى ونوعية خدماتها المقدمة في جميع منشآتها الصحية، من خلال الاعتماد الدولي من جهات عالمية مرموقة.