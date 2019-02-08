3.1 مليارات دولار الصفقات التجارية في «إيدك دبي 2019»

المصدر: دبي ـ وام

بلغت قيمة الصفقات التجارية التي تم إبرامها خلال معرض ومؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي «إيدك دبي 2019» الذي اختتم فعالياته أمس أكثر من 3.1 مليارات دولار.

وأجمع المشاركون والزوار في «ايدك دبي» - الذي يعد أكبر معرض ومؤتمر متخصص في طب الأسنان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والثاني عالمياً - على النجاح الكبير الذي حققته الدورة الحالية من هذا الحدث الذي استمر ثلاثة أيام في مركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض والتي فاقت التوقعات، حيث بلغ عدد الحضور والزوار أكثر من 5 آلاف مشارك وزائر من 155 دولة حول العالم.

وأعرب الدكتور عبدالسلام المدني الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض «إيدك دبي» عن الفخر بنجاح دورة جديدة من هذا الحدث الذي حقق خلال السنوات الماضية نجاحات متواصلة ومشاركات مميزة من أطباء ومختصين ومتحدثين من مختلف أنحاء العالم، لافتاً إلى أن قيمة الصفقات التجارية التي تم إبرامها في معرض «إيدك دبي 2019» بلغت أكثر من 3.1 مليارات دولار وهذا يرجع بشكل كبير إلى التطور المستمر في البنية التحتية.

وناقش المؤتمر في يومه الختامي عدداً من الموضوعات تضمنت طب الأسنان الرقمي وتصميم الابتسامة بحسب شكل الوجه ومقدمة في التصميم الرقمي وجراحة الزرع واستخدام الليزر في طب الأسنان والطرق الرقمية الجديدة .