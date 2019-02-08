«نسائية دبي» تعرّف المسلمين الجدد بتعاليم الدين السمحة

المصدر: دبي ـ وام

نظمت جمعية النهضة النسائية بدبي بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري ضمن مبادرة «وطن التسامح» محاضرة بعنوان «التسامح في الإسلام» بحضور 75 طالباً وطالبة من المسلمين الجدد للجالية الفلبينية بمقر مركز أبو بكر الصديق لتحفيظ القرآن الكريم.

وقدم المحاضرة فضيلة الشيخ عبد الله جيرالد ايدير الذي تناول بيان تفسير قوله تعالى «وإنك لعلى خلق عظيم»، وقوله «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين»، كما تناولت بيان حديث «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق».

وقالت عفراء الحاي مديرة مركز النهضة للاستشارات والتدريب بجمعية النهضة النسائية بدبي إن هذه المبادرة جاءت متزامنة ومنسجمة تماماً مع تطلعات دولتنا الرشيدة في عام التسامح لتعزيز قيم الخير ونبذ العنف.