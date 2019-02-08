مغير الخييلي: أصحاب الهمم أولوية ضمن أجندة «تنمية المجتمع»

المصدر: أبوظبي ـ وام

أكد الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي أن أصحاب الهمم شريك رئيسي في تحقيق وإنجاح الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم في الإمارة.

وقال إن دائرة تنمية المجتمع وانطلاقاً من دورها كجهة منظمة للقطاع الاجتماعي في أبوظبي تولي أصحاب الهمم أولوية ضمن أجندتها وتعمل تحت مظلة واحدة مع الشركاء المعنيين على توفير الخدمات ذات الجودة العالية التي تعزز من قدراتهم وتضمن لهم حياة متكاملة.

وأضاف أن التوجيهات الدائمة لقيادتنا الرشيدة تؤكد الحرص على توفير سبل العيش الكريم لكافة أفراد المجتمع والعمل على دمج مختلف الفئات بما يسهم بتعزيز دور الأفراد في عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها إمارة أبوظبي في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية لمشروع الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم في إمارة أبوظبي بحضور سارة مسلم رئيسة دائرة التعليم والمعرفة وعدد من وكلاء الدوائر وممثلي الجهات الشريكة في إعداد الاستراتيجية، إضافة إلى ممثلين عن فئة أصحاب الهمم من الطلبة والموظفين.

وأشار رئيس دائرة تنمية المجتمع إلى أهمية استكمال متطلبات المشروع والوقوف على التحديات التي تواجه الشركاء وفهم أسبابها والعمل على تجاوزها بما يضمن سير المشروع بالشكل الأمثل.

توجيه

ووجه بأهمية العمل مع المعنيين في القطاع الخاص ومقدمي الخدمات الصحية ورجال الأعمال المالكين لمراكز خاصة لأصحاب الهمم وتقييم جودة الخدمات المقدمة والعمل على تحسين وتطوير الخدمات ما يسهم في توفير أقصى سبل العيش الكريم لذوي الهمم.

وثمن الخييلي وجود ممثلين عن أصحاب الهمم في الاجتماع في خطوة تعكس أهمية إطلاع هذه الشريحة على سير العمل في المشروع والتعرف على الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية والمرتبطة بالاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم.

مستجدات

وتم خلال الاجتماع استعراض مستجدات مشروع الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم في إمارة أبوظبي الذي يشكل نقلة نوعية في مفهوم الخدمات المقدمة لهذه الشريحة المهمة من المجتمع.

كما تم استعراض الخطة الاستراتيجية للمشروع والرؤية والرسالة والأهداف إضافة إلى المبادرات ذات الأولوية.

وتم تحديد رؤية المشروع في «مجتمع دامج وممكن لأصحاب الهمم» والتي أعدها فريق من أصحاب الهمم بالتعاون مع اللجنة الفنية للمشروع والجهات والمؤسسات من القطاع الثالث.