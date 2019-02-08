الولايات المتحدة تستعرض تجربتها في توظيف التكنولوجيا لتعزيز التجارة العالمية

المصدر: دبي - البيان

تشارك الولايات المتحدة بوفد رفيع المستوى يضم عدداً من المسؤولين وصناع القرار والشخصيات من القطاعين الحكومي والخاص، لتستعرض تجربتها في توظيف التكنولوجيا لتعزيز حركة التجارة العالمية، فمع تخطي أكثر من 40 شركة ناشئة متخصصة في التكنولوجيا والروبوتات في الولايات المتحدة الأمريكية حاجز المليار دولار في 2018، تمكّنت الدولة الأولى في مجال التكنولوجيا واستخداماتها في تعزيز حركة التجارة الدولية من المحافظة على موقعها عالمياً، تجربة رائدة تستعرضها خلال الدورة السابعة من القمة العالمية للحكومات.

الأكثر نمواً

واحتلت الشركات الأمريكية العملاقة المراكز الأولى في قائمة الشركات الأكثر نمواً خلال عام 2018، إذ تخطّت عدد من الشركات المتخصصة في التكنولوجيا والإنترنت حاجز التريليون دولار من ناحية القيمة السوقية، بفضل انتشارها في الأسواق الدولية والشراكات الاقتصادية التي أبرمتها أمريكا مع دول كبرى. وتعتبر الولايات المتحدة أكثر الدول المصدّرة للسلع الخدمية، بحيث تستفيد من التوسع العالمي في تعزيز تنافسيتها في مجالات مثل خدمات الطاقة، والاتصالات، والتكنولوجيا، كما توقع الفيدرالي الأمريكي أن يصل النمو الاقتصادي إلى 2.8%، وأن يصل الناتج المحلي إلى 2.3% خلال العام 2019.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أول دولة تشارك ضيف شرف خلال فعاليات الدورة الرابعة من القمة العالمية للحكومات في 2016.

أهمية

تتميز العلاقة الإماراتية الأمريكية بأهميتها الاستراتيجية والاقتصادية، حيث تعد الولايات المتحدة الأمريكية ثالث أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، فيما تشكل الإمارات أحد أهم الأسواق للصادرات الأمريكية، كما تضاعفت نسبة التبادل التجاري خلال السنوات الماضية.