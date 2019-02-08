المنتدى العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي نحو «أنسنة» التكنولوجيا

المصدر: دبي - البيان

ينطلق اليوم المنتدى العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات في دورتها السابعة، بمشاركة شخصيات عالمية، وقيادات حكومية، ومتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويأتي انعقاد المنتدى، في ظل التحديات الكبيرة التي تفرضها متغيرات الثورة الصناعية الرابعة، وتأثيرها في آليات عمل الحكومات والمؤسسات، والتحديات التي يفرضها تزايد استخدامه على مستقبل الإنسان، ليوفر فرصة لأصحاب الاختصاص، لتبادل المعرفة والخبرات، بهدف بناء توافق عالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي.

نمو متسارع

ويبحث المنتدى، ضمن جلساته، التطور السريع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وحوكمة النمو المتسارع للذكاء الاصطناعي، وكيفية استخدامه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وغيرها الكثير من المواضيع المهمة، التي تهدف إلى وضع خارطة طريق واضحة لمستقبل الإنسان والشعوب.

كما سيتم خلال المنتدى، استعراض أبرز الخطوات المستقبلية، لتعزيز ثقافة الذكاء الاصطناعي، الذي سيسهم في خلق أسواق جديدة واعدة في المنطقة والعالم، والتي ستخلق بدورها فرص عمل كبيرة للشباب.