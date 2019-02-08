«جائزة أفضل وزير في العالم» تكريم للنماذج الملهمة

المصدر: دبي - البيان

تجسّد «جائزة أفضل وزير في العالم» توجهات القمة العالمية للحكومات التي تقدم عبر منصتها سنوياً خلاصة التجارب الخلاقة والمبتكرة ونماذج ملهمة لقيادات حكومية صنعت الفارق في مجتمعاتها وأسهمت في تطوير حلول للتحديات التي واجهتها لتعيد صياغة مستقبل العمل الحكومي، فالقدرة على التحفيز، وتبني الابتكار في تطوير الأداء، وإطلاق مبادرات مستدامة، معايير رئيسية لجائزة أفضل وزير في العالم، التي أطلقتها القمة العالمية للحكومات عام 2016 لتكريم الوزراء الذين يقودون التغيير في دولهم بهدف خدمة الإنسان وتعزيز جودة الحياة.

وتستعد القمة العالمية للحكومات في دورتها السابعة التي تعقد خلال الفترة من 10 إلى 12 فبراير 2019، لتكريم أفضل وزير في العالم الذي تم اختياره من بين ثمانية وزراء من مختلف أنحاء العالم وصلوا إلى المرحلة النهائية للجائزة.

وتشمل معايير التقييم لجائزة أفضل وزير في العالم الآثار الإيجابية الاقتصادية والاجتماعية الملموسة لعمل المرشح على الإنسان والمجتمع، والإنجازات والنتائج القابلة للقياس التي حققها خلال توليه مهامه، ومستوى الابتكار والإبداع والريادة في المبادرات والبرامج التي أطلقها.

أفكار مبتكرة

وكرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على مدى السنوات الثلاث الماضية عبر منصة القمة العالمية للحكومات، وزراء متميزين من ثلاث قارات كانت لهم بصمة مؤثرة في واقع مجتمعاتهم ومستقبلها.

وفازت بالجائزة عام 2018 سيري مولياني أندراواتي وزيرة المالية في إندونيسيا، التي نجحت في تخفيف معدلات الفقر في إندونيسيا، وتضييق الفجوة في الدخل على مستوى الأفراد، وتحفيز الأعمال الحرة والمشاريع الناشئة وزيادة فرص العمل، لتمكين الفقراء ومساعدتهم على تحقيق دخل إضافي، ما أدى إلى خفض ديون بلادها بمعدل النصف، ووصول قيمة الاحتياطات النقدية الأجنبية في إندونيسيا إلى 50 مليار دولار.

ونالت الجائزة عام 2017، أوا ماري كول سيك وزيرة الصحة في جمهورية السنغال، لدورها المحوري في التصدي لاتساع رقعة انتشار مرض «إيبولا»، من خلال استراتيجية وطنية لحماية المجتمع السنغالي من تأثيراته المدمرة، وبرنامج توعوي لمجابهة المرض والتعريف بمسبباته وآليات انتشاره وسبل الوقاية منه.

وفاز بجائزة أفضل وزير في دورتها الأولى عام 2016 غريغ هانت وزير البيئة القائم بأعمال وزير المدن والبيئة العمرانية في أستراليا، لجهوده في مجال خفض الانبعاثات الكربونية في أستراليا بمعدل 93 طناً، عبر برامج مبتكرة انعكست إيجاباً على البيئة والتنوع الحيوي والأنواع الحية والإنسان، ما جعل من عمله نموذجاً عالمياً ناجحاً في التصدي لمخاطر التغير المناخي ومواجهة تحدياته المستقبلية.

واستثنت القمة العالمية للحكومات وزراء دولة الإمارات من الترشح لجائزة أفضل وزير في العالم، تعزيزاً لحيادية الجائزة وموضوعيتها وشفافيتها، منذ إطلاقها في 2016.