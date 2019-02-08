أمطار متوقعة على الإمارات من الأحد إلى الثلاثاء

المصدر: البيان الالكتروني

أعلن المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن الحالة الجوية من يوم الأحد إلى الثلاثاء المقبلين أن المنطقة ستتأثر بامتداد منخفض البحر الأحمر السطحي تصاحبه كتلة هوائية رطبة قادمة من الجنوب الشرقي، ويتزامن معه امتداد منخفض جوي علوي.

وأضاف المركز أن الطقس يكون غائما جزئيا وغائما على البحر وشمال الدولة يوم الأحد، خاصة ليلا، ويحتمل سقوط بعض الامطار الخفيفة.

ونتيجة لتعمق المنخفض الجوي العلوي يوم الاثنين في المساء والليل مصاحبا مع كتلة هوائية باردة، ستتأثر الدولة بحالة عدم استقرار جوي، يؤدي إلى تكاثر السحب مع سقوط أمطار مختلفة الشدة وعلى فترات على مناطق متفرقة، حيث تبدأ على البحر وغرب الدولة، ثم تمتد على السواحل والمناطق الداخلية وتزداد شدة يوم الثلاثاء، خاصة على المناطق الشمالية والشرقية، ويتخللها بعض السحب الركامية قد تكون رعدية، وتقل كمية السحب تدريجيا من ليل يوم الثلاثاء وصباح الأربعاء.