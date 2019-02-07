الإمارات تشارك في اجتماع واشنطن للتحالف الدولي ضد "داعش"

المصدر: وام

شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي للقضاء على تنظيم "داعش"، الذى عقد أمس في واشنطن برعاية وزارة الخارجية الامريكية وبمشاركة 77 دولة من الدول الاعضاء في التحالف.

ترأس وفد الدولة معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، وعضوية كل سلطان الشامسي، مساعد الوزير لشؤون المساعدات الدوليه وسالم الزعابي، مدير إدارة التعاون الامني الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي وعبدالناصر الشعالي، مدير إدارة تخطيط السياسات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي وعبدالرحمن الشرهان من القسم السياسي في سفارة دولة الامارات في واشنطن.

وفي كلمة دولة الامارات، أشادت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي بالإنجازات الكبيرة التي حققها التحالف الدولي خلال العام 2018، وبالتضحيات التي قدمتها الدول الأعضاء في التحالف وشركائها في الحرب على داعش والتنظيمات المتطرفة الأخرى، مؤكدة أن الحرب الحقيقية ضد هذا التنظيم الإرهابي والجماعات المرتبطة به ليست في ميادين المعركة، ولكن في المدارس والمساجد والبيوت وعلى المواقع الإلكترونية. ويجب علينا كأعضاء في التحالف أن نؤكد التزامنا بمعالجة الأضرار التي تسبب فيها هذا التنظيم الإجرامي في العراق وسوريا.

وأشارت معاليها الى الدور البارز الذي قدمته دولة الامارات كشريك فعال في هذا التحالف، حيث استعرضت مساهمات دولة الامارات في اعادة الاستقرار في العراق، إذ تعهدت الدولة في العام 2018، بتقديم مبلغ 500 مليون دولار أمريكي لإعادة إعمار العراق، فضلاً عن استثمارات خاصة بلغت قيمتها 5.5 مليار دولار.

كما قدمت دولة الإمارات 60 مليون دولار في العام 2016 لصندوق الأمم المتحدة لدعم الاستقرار في مدينة الموصل في العراق (FFS)، فيما تواصل دولة الامارات في سوريا إعطاء الأولوية لدعم جهود الاستقرار والمساعدات الإنسانية، حيثُ قدمت مساعدات إنسانية للشعب السوري بقيمة 968.2 مليون دولار منذ بداية الصراع، وأسهمت بـ 10 ملايين دولار أمريكي دعماً للصندوق الائتماني لإنعاش سوريا، و40 مليون دولار من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.

وأكدت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي على التزام الدولة الراسخ في مكافحة هذا التنظيم الإرهابي وجميع أشكال التطرف الأخرى، وستستمر في دعمها المتواصل لجهود التحالف الدولي حتى يتم دحر هذا التنظيم والقضاء عليه، هو والجماعات الأخرى المرتبطة به.

وتحدث في ختام الاجتماع الرئيس الامريكي دونالد ترامب، مشيداً بمساهمة كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وألمانيا وباقي الدول ككل في مشاريع اعادة إعمار العراق. وبجهود أعضاء التحالف على الإنجازات التي تم التوصل اليها.

واستعرض دونالد ترامب أهم الانجازات التي حققها التحالف والذي أسفر عن التخلص من 60 من قادة داعش، بالإضافة الى 100 اخرين من قياداتهم الفرعية، مشيرا الى ان القضاء على داعش بات وشيكا خاصة بعد تحرير الأراضي واسترجاع مصادر تمويلهم.

واختتمت اعمال الاجتماع الوزاري الذى افتتحه مايك بومبيو وزير الخارجية الامريكي باعتماد بيان ختامي.