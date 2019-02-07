محمد بن راشد يعتمد الشعار الرسمي لعام التسامح

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شعار عام التسامح، وقال سموه في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر إن التسامح قيمة عالمية..... والغاف شجرتنا الوطنية .... مصدر الحياة وعنوان الاستقرار في وسط الصحراء.... كانت ظلالها الوارفة مركزاً لتجمع أجدادنا للتشاور في أمور حياتهم.....وفي عام التسامح نتخذها شعاراً لنستظل جميعاً بظل التسامح والتعايش.

التسامح قيمة عالمية..... والغاف شجرتنا الوطنية ....

مصدر الحياة وعنوان الاستقرار في وسط الصحراء.... كانت ظلالها الوارفة مركزاً لتجمع أجدادنا للتشاور في أمور حياتهم.....وفي عام التسامح نتخذها شعاراً لنستظل جميعاً بظل التسامح والتعايش pic.twitter.com/IRspq4JMu6 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 7, 2019