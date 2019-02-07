الإمارات تدشن مبادرة القوافل الطبية والحزم الغذائية للاجئين في نيجيريا

المصدر: وام

دشنت سفارة الدولة لدى أبوجا المرحلة الأولى من مشروع القوافل الطبية والحزم الغذائية لقاطني مخيمات اللاجئين في العاصمة النيجيرية وعدد من المناطق في شمال البلاد وذلك في إطار عام التسامح.

شملت فعاليات التدشين تقديم الدعم الفني والطبي من أدوية وإستشارات طبية بجانب المساعدات الغذائية للأرامل والأيتام وذلك بحضور السيد خليفة راشد المحرزي القائم بالأعمال في سفارة الدولة الذي أوضح أن هذا الدعم يأتي ضمن مبادرات السفارة في عام التسامح والتي تهدف إلى إغاثة اللاجئين عبر تزويدهم بالحزم العذائية والمواد الطبية اللازمة.

يشار إلى أن هذه المبادرة تستهدف أكثر من 6 آلاف لاجئ في نيجيريا نزحوا من مناطق سكنهم بسبب عدم الاستقرار الأمني والاضطرابات والعمليات الإرهابية في شمال نيجيريا.