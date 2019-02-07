المصدر: دبي - البيان

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعطى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إشارة البدء للعدّ التنازلي للسنوات الـ3 المتبقية لاستكمال تطبيق «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية»، وذلك في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتحويل حكومة دبي إلى نموذج ذكي بالكامل بحلول شهر ديسمبر من عام 2021. كما أعلن سموه، خلال زيارته لمكتب دبي الذكية أمس، عن أول تجربتين رقميتين ضمن تنفيذ استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، عبر تطبيق «دبي الآن» التطبيق الموحد والشامل لمدينة دبي، تتمحور الأولى حول تجربة قيادة مركبة في دبي، والثانية حول الانتقال إلى منزل جديد في دبي.

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ـــ حكومة دبي ذكية بالكامل بحلول ديسمبر2021