محمد بن زايد يطلق «صندوق زايد العالمي للتعايش»

المصدر: أبوظبي- وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، جانباً من جلسات الملتقى الثالث عشر الذي تنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي لسفراء الدولة ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج، والذي انطلقت فعالياته في الثاني من شهر فبراير الجاري وتستمر حتى اليوم.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نجاح دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، في تكريس مكانتها الدولية المرموقة واكتساب احترام العالم وتقديره بفضل سياستها المتزنة ومواقفها الإنسانية ومبادئها الثابتة وحرصها على بناء قاعدة علاقات راسخة تقوم على أسس من الثقة والاحترام المتبادل والتفاهم والتعاون مع مختلف البلدان.

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