تدشين خط جديد للحافلات بين محطة مترو مول دبي وسكاي كورتس

المصدر: دبي- البيان

تُدَشِّنُ هيئة الطرق والمواصلات غداً، خطاً جديداً للحافلات العامة، هو الخط 30، وذلك لخدمة الركاب المتنقلين بين محطة مترو مول دبي ومنطقة دبي سكاي كورتس في الإمارة.

وقال عادل شاكري مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة: «تنطلق حافلات الخط المذكور، من محطة مترو مول دبي، لتصل إلى منطقة دبي سكاي كورتس وبالعكس، مروراً بعدد من المناطق ذهاباً وإياباً، منها شارع ند الشبا 2، ومدخل ليوان، وليوان مزايا 18، وليوان مزايا 99، وليوان مزايا 6، وليوان مزايا أ (10)، ومحطة بترول إيبكو المنتزه (1)، وغيرها من المناطق والمعالم الأخرى، وصولاً إلى منطقة دبي سكاي كورتس».

وأكد أن الهيئة تحرص على تلبية الطلب المتزايد على خدمة الحافلات العامة، ورفد التكامل في شبكة النقل الجماعي في دبي، بخطوط جديدة.