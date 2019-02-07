راشد بن حميد: مشاريع بلدية عجمان عزّزت ازدهار الإمارة

المصدر: عجمان - البيان

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن الدائرة نجحت في تدشين المشاريع الحيوية في شتى مجالات الحياة، وأسهمت خلال الفترة الماضية في دفع عجلة الازدهار بالإمارة والارتقاء بها لأعلى درجات التميز والريادة.

جاء ذلك خلال اطلاعه على نتائج مؤشرات إدارة المشاريع بالدائرة للسنوات الماضية بحضور عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة والمديرين التنفيذين ومديري مكاتب التدقيق الداخلي والتميز والشؤون القانونية.

وذكر أن إدارة المشاريع أصبحت مركزاً للتميز باتباعها أعلى المعايير المحلية والدولية وتحقيقها نتائج مشرفة وحصدها الشهادات العالمية، مشيداً بالكفاءات البشرية التي كثفت جهودها وحددت أهدافاً سامية لإنجاز مشاريع مميزة تعود بالنفع على الجميع.

وأفاد بأن إدارة المشاريع عملت على إنجاز جملة من المشاريع الحيوية خلال العام الماضي، التي تضمنت مشاريع البنية التحتية والمشاريع البيئية والمشاريع الخدمية، إضافة لسعيها الحثيث لإنجاز المشاريع التطويرية للتسهيل على المتعاملين وتقديم الخدمات المثالية لهم خلال وقت قياسي وبدقة متناهية.

وثمّن إنجازات إدارة المشاريع التي مكنت الدائرة من إضافة نجاح جديد يضاف لسجلها الحافل بالإنجازات، حيث استحقت وبجدارة شهادة مطابقة مواصفة الأيزو 21500 في إدارة المشاريع، لتكون الدائرة أول جهة حكومية في إمارة عجمان تحصل على شهادة ISO 21500:2012.

واطلع على شرح تفصيلي قدمته المهندسة حورية البلوشي مدير إدارة المشاريع بالندب عن خارطة الطريق للإدارة خلال الأعوام المقبلة.