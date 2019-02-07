بلدية دبي تحتفل باليوم العالمي للأراضي الرطبة

المصدر: دبي- البيان

واكبت بلدية دبي احتفالات العالم باليوم العالمي للأراضي الرطبة، وذلك بتنظيم مجموعة من الفعاليات تحت شعار «الأراضي الرطبة وتغير المناخ»، والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع حول أهمية الأراضي الرطبة، وتعزيز الاهتمام بالأنظمة الحيوية بها والتنوع الحيوي فيها، الأمر الذي يسهم في التخفيف من التغير المناخي والتكيف مع تأثيراته.

ويهدف الاحتفال بهذه المناسبة إلى حماية الأراضي الرطبة والاستخدام الحكيم لمواردها، من خلال الفعاليات المحلية والإقليمية والوطنية إضافة إلى التعاون الدولي لزيادة الوعي بأهمية الأراضي الرطبة وفوائدها.

وشملت فعاليات بلدية دبي عرض فيلم في سينما أوربي دبي بمركز سيتي سنتر مردف عن الأراضي الرطبة في إمارة دبي للعامة باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى زيارة مدرستين من المرحلة الابتدائية، حيث تم خلال تلك الزيارات تقديم نبذة للطلبة عن «الأراضي الرطبة» وماهيتها وأماكن تواجدها، وتعريفهم بأهم الكائنات الحية والنباتات التي تتواجد في المحميات.

كما تتضمن الفعاليات تنظيم فعالية «التسامح البيئي» حيث سيتم زراعة أشجار القرم في محمية رأس الخور للحياة الفطرية في 8 فبراير 2019، وفي محمية جبل علي للحياة الفطرية بمشاركة الجمهور بتاريخ 15 فبراير 2019.