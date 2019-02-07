«كهرباء دبي» الأولى في مؤشر السعادة

المصدر: دبي- البيان

حافظت هيئة كهرباء ومياه دبي، على المركز الأول في مؤشر السعادة في فئة الجهات الحكومية الكبيرة على مستوى حكومة دبي، للعام الثاني على التوالي، وبنسبة 95 %، وفقاً لمقياس مؤشر السعادة اللحظي لدبي الذكية.

والذي يهدف إلى رصد مستويات السعادة بين سكان دبي، ويسهم في تعزيز كفاءة وقياس جودة الخدمات الذكية المقدمة على مستوى إمارة دبي، وسبل رفع كفاءتها، لتحقيق أعلى مستويات السعادة للمتعاملين، ووصل عدد المصوتين من المتعاملين مع الجهات الحكومية والخاصة في دبي خلال العام 2018، إلى 8 ملايين صوت، تم جمـــعها من خلال 172 جهة مفعلة للمؤشر، منها 43 جهة حكومية.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبــي:

«نعمل في الهيئة، في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن وظيفة الحكــومة هي تحقيق السعادة للمجــتمع.

ونسهم بشكل فاعل في تحـــقيق أهداف مبادرة "دبي الذكية"، التي أطلقها سموه، لتكون دبي المديــنة الأذكــى والأكثر سعادة في العالم، حتى باتت الهيئة مرجعاً لأفضل الممارسات في مجال إسعاد المتعاملين، والتميز في الخدمات، ويسعدنا تحقيق هذه النتيجة في مقياس مؤشر السعادة اللحظي لدبي الذكية، حيث تهدف جميع مبادراتنا ومشروعاتنا، إلى إسعاد المتعاملين، عــبر توفيــر وقتهم وجهدهم.

وتقديم خدماتنا وفق أعلى معايير الكـــفاءة والاعتمادية والتوافرية، ضمن إطار عمل متكامل، يضمن التحسين المستمر لتحقيق الريادة في إسعاد المتعاملين، من خلال مأسسة آلية للقياس والمتابعة للاستفادة القصــوى مــن نتائج مؤشر السعادة اللحــظي الذي تتبناه الهيئة في جميع خدمـــاتها الذكية، بما يسهم في تطــوير الخــدمات والقنوات وتعزيز تجـربة المتــعامل.

كما نحرص على الاستماع إلى أفكار وملاحظات المتعاملين والمجتمع بشكل عام، والتعرف إلى احتياجاتهم لمساعدتنا في تطوير مبادرات مبتكرة وأفكار إبداعية تسهم في تحقيق سعادة المتـــعاملين وتخطي توقعاتهم».

وأشار إلى أن جهود الهيئة أسهمت في حصولها على أكثر من 190 جائزة محلية وعالمية مرموقة على مدى السنوات الأربع الماضية، منها جائزة الجهة الحكومية الرائدة في الدورة العشرين من برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، حسب معايير الجيل الرابع للتميز.

وست جوائز في الدورة الحادية والعشرين من البرنامج، من بينها جائزة «أفضل نتيجة في دراسة سعادة المتعاملين»، والجائزة العالمية للتميز من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، لتصبح أول مؤسسة خارج أوروبا تحصل على هذه الجائزة المرموقة.

خدمات ذكية

توفر هيئة كهرباء ومياه دبي، خدماتها عبر قنوات ذكية، توفر وقت وجهد المتعاملين، وقد بلغت نسبة التبني الذكي لخدمات الهيئة 93 % خلال الربع الأخير من عام 2018. كما افتتحت الهيئة مراكز المستقبل لإسعاد المتعاملين في كل من «مركز ابن بطوطة للتسوق»، و«دبي فستيفال سيتي مول»، و«مركز سوق التنين 2»، ومركزي الهيئة في الطــــوار وبرج نهــار.

حيث تعتمد هذه المراكز على تقنية الذكاء الاصطنــــاعي والروبوتات، وتــــوفر جميع خدمات الهيئة الذكية والمبتكرة خلال ساعات العمل الرسمية لمـــراكز التسوق والهيئة.