ولي عهد الشارقة يشهد انطلاق «مهرجان الأضواء»

المصدر: الشارقة - البيان

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، مساء أمس، انطلاق فعاليات النسخة التاسعة من «مهرجان أضواء الشارقة 2019»، الذي تنظمه هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، في الفترة من 6 حتى 16 فبراير الجاري.

وذلك في مبنى بلدية مدينة الشارقة. ويقام المهرجان هذا العام تحت شعار «الثقافة والعائلة»، ضمن برامج وأهداف الهيئة لإبراز هوية الإمارة، وإلقاء الضوء على موروثها الثقافي والتراثي والمعماري، وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، تحقيقاً لأهداف «رؤية سياحة الشارقة 2021».

إبداعات

وشاهد الحضور الغفير للعرض الافتتاحي إبداعات مميزة لعدد من اللوحات الفنية المرئية الرائعة على أنغام موسيقية، وباستخدام أحدث التقنيات الضوئية المتطورة، قدّمها الفنان الفرنسي العالمي لورنت لانغلوا تحت عنوان «مسيرة الثقافة»، الذي يجسّد الثقافة العربية العريقة والتنوع الثقافي في إمارة الشارقة، وأبرز الجماليات المعمارية في تفاصيل مبنى البلدية الذي يعدّ تحفة عمرانية تتزين بها الإمارة.

كما جسد العرض رموز الثقافة العربية والإسلامية التي اشتهرت بها إمارة الشارقة، في مجالات التعليم والثقافة والعلم والاهتمام بالبيئة وصونها، وهندسة العمارة الإسلامية، والحضارة العربية، والتراث العربي بكل ما يرتبط به من رياضات وغيرها، وزخرفة الألوان والموسيقى العربية وعلوم الفلك والعلوم المختلفة التي برع فيها العرب والمسلمين على مدار التاريخ.

وقدّم خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي الشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، لتشريف سموه حفل إطلاق فعاليات المهرجان لهذا العام.

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يقدّم فنانون عالميون عروض المهرجان على مدى 11 يوماً بمجمل 20 عرضاً ضوئياً، في 17 موقعاً في مختلف مدن الشارقة، وتشمل: جادة حرم المدينة الجامعية بالشارقة، أكاديمية العلوم الشرطية، قاعة المدينة الجامعية، الجامعة الأمريكية بالشارقة، هيئة الشارقة للكتاب، بلدية الشارقة، بحيرة خالد، واحة النخيل، مسجد النور، القصباء - الواجهات الداخلية، غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومجموعة من المواقع بالمنطقة الشرقية والحمرية