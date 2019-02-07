بناء مركز لوجستي ومسار للسكك الحديدية في «أيكاد»

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّعت شركة الاتحاد للقطارات، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في الإمارات، اتفاقية مبادئ مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، تهدف إلى بناء مركز لوجستي ومسار للسكك الحديدية في مدينة أبوظبي الصناعية «أيكاد».

شهد مراسم توقيع الاتفاقية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، وفلاح محمد الأحبابي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، حيث وقّعها المهندس شادي ملك الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، وسعيد عيسى محمد الخييلي، المدير العام للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة.

متابعة

وبموجب الاتفاقية، سيشكّل الطرفان فريقاً قيادياً مشتركاً وفرق عمل مؤهلة لمتابعة إنجاز المشروع بالإضافة إلى التأكد من إنجاز العمليات التشغيلية، وفقاً للتاريخ المحدد ولمنهجيات وسياسات الأداء الأمثل للمشروع.

وقال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان: «تسهم هذه الاتفاقية في تحقيق رؤيتنا الساعية إلى ربط المدن والمناطق الصناعية بشبكة قطارات آمنة ومستدامة ورسالتنا الرامية إلى تطوير حلول نقل اقتصادية عبر شبكة قطارات آمنة ومستدامة لربط الإمارات.

وتقديم خدمات متميزة للصناعات والمجتمع، حيث تمثل المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة شريكاً أساسياً لمشروع قطار الاتحاد كونها المُشغل الأكبر للمناطق الاقتصادية المتخصصة في دولة الإمارات العربية المتحدة وداعم أساسي لتنمية القطاع الصناعي في الدولة».

وأضاف سموه أن توقيع هذه الاتفاقية يعزز مساعينا في مشروع قطار الاتحاد الرامية إلى دعم الصناعات البديلة والجديدة، من خلال نظام نقل جديد يعزز البنية التحتية الحالية، ويسهم في تحسين حركة نقل البضائع وفي ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة لحركة الشحن، مستفيدة من موقعها الجغرافي والاقتصادي كمركز لوجستي عالمي.

شراكة

وقال فلاح محمد الأحبابي: «نحن سعداء بهذه الشراكة التي تأتي في إطار دعم تنمية القطاع الصناعي والتجاري في إمارة أبوظبي، حيث يسهم المركز اللوجستي التابع لشركة الاتحاد للقطارات في التكامل مع مدينة أبوظبي اللوجستية لتوفير بيئة تحفز تنافسية المشاريع الاستثمارية في المناطق الاقتصادية التابعة للمؤسسة العليا وخفض التكاليف التشغيلية على المستثمرين».

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يتكامل المركز اللوجستي التابع لشركة الاتحاد للقطارات ومسار السكك الحديدية مع مشروع المؤسسة العليا لتطوير مدينة أبوظبي اللوجستية على مساحة تقارب 6 ملايين متر مربع، وبما يخدم المستثمرين الصناعيين في مدينة أبوظبي الصناعية ومنطقة مصفح، إضافة إلى توفير نقطة انطلاق للبضائع المتجهة إلى السعودية، وكذلك يعتبر النقطة اللوجستية الأقرب لخدمة مدينة أبوظبي.