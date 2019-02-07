طحنون بن محمد يحضر أفراح العامري في العين

المصدر: العين - وام

حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه غصاب مصبح راعي الطيرة العامري، بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة صغير علي يزرب العامري، وذلك في مركز العين للمؤتمرات بمدينة العين.

وهنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان العريس وذويه بهذه المناسبة السعيدة، وبارك لهم أفراحهم، متمنياً لهم حياة أسرية هانئة ومستقرة.

حضر الحفل، إلى جانب سموه، الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، مدير مكتب ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين.